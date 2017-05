Een wagen kwam er in aanrijding met een vrachtwagen en belandde daarna in de gracht. De brandweerpost van Ieper moest het slachtoffer uit de wagen helpen waarna ze met verwondingen werd overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd gedurende het ongeval volledig afgesloten voor alle verkeer. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

(WSG)