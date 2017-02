Het ongeval gebeurde toen de bestuurster omstreeks kwart na elf in de richting van Zulte reed, maar ter hoogte van café Leiezicht de controle over het stuur verloor. De wagen botste eerst nog op een verhoogde berm midden de rijbaan, waarop deze ter hoogte van de firma Terrasdecor op zijn dak in de gracht terecht kwam. Als bij wonder kwam de vrouw er met de schrik vanaf en kon ze zelf haar wagen verlaten. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

(NDZ)