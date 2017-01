Een vrouw die met haar scooter op het fietspad langs de N36 in Bavikhove reed, is woensdagavond na een val in een diepe beek terechtgekomen. De vrouw kon uit de beek gehaald worden en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval gebeurde is niet duidelijk, de politie onderzoekt de zaak. Er waren bij het ongeval geen andere betrokken partijen.

(NDZ)