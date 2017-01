Vluchtmisdrijf na veroorzaken ongeval onder invloed, 11 dagen na eerdere veroordeling

Dat sommige bestuurders wel heel hardleers zijn bewees P.D. (43) uit Brugge. Hij werd op 13 mei vorig jaar veroordeeld voor rijden onder invloed. En amper elf dagen later pleegde hij vluchtmisdrijf nadat hij dronken een ongeval veroorzaakte in de Vondelstraat in Brugge.

Daar reed hij tegen een verkeerseiland en een paal, maar vluchtte weg. De politie kon hem thuis aantreffen met 2,62 promille alcohol in zijn bloed. Hij was zo dronken dat hij niet meer wist dat hij een ongeval had gehad. De veertiger moest dinsdagmorgen dan ook opnieuw voor de politierechter verschijnen. Die veroordeelde hem tot een boete van 3.600 euro en een rijverbod van acht maanden. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven.

(TL)