VIDEO Uitslaande brand legt hangar van hoeve André Devos (Waregem) in de as

Maandagmiddag ontstond iets voor 16 uur brand op het erf in de Henri Lebbestraat in Waregem. Er was een felle rookontwikkeling, afkomstig van een uitslaande brand in een loods achter Tuinmachines Devos, de zaak van zoon Tom Devos. Omstaanders getuigen dat André Devos nog enkele landbouwmachines in veiligheid kon brengen.

Het vuur werd veroorzaakt doordat hooi vuur vatte nadat vonken oversloegen door werken met een slijpschijf. In de hangar van zowat 800 vierkante meter waren ook aardappelen gestockeerd.

De korpsen van Waregem, Deerlijk en Harelbeke kwamen met naar schatting 40 manschappen en een 10-tal brandweerwagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook de burgemeester van Waregem arriveerde op de plek van de feiten. Binnen het uur was de brand onder controle.

Gezien het tijdstip zorgde de brand ook voor heel wat verkeershinder in de drukke Lebbestraat, die ook door veel fietsende scholieren wordt gebruikt.

(TVW)