VIDEO Porsche - met gierende banden - knalt tegen paal in Kuurne, buurt even zonder stroom

Getuigen zagen hoe de wagen uit de Rijksweg kwam en met gierende banden de Brugsesteenweg wou oprijden in de richting van Ingelmunster. Zo ver kwam het echter niet, want enkele honderden meter verder verloor de bestuurder de controle over het stuur en knalde tegen een betonnen elektriciteitspaal. Die knakte en kwam dwars over de rijweg te hangen, waardoor deze gestut moest worden. Door het ongeval zaten bewoners aan beide zijden van de Brugsesteenweg en de Rijksweg een tijd zonder stroom. De bestuurder en zijn passagier bleven als bij wonder ongedeerd. Ploegen van Telenet en Eandis kwamen ter plaatse voor het uitvoeren van de nodige herstellingswerken. Gedurende lange tijd moest het verkeer beurtelings voorbij het ongeval.

(NDZ)