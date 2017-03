VIDEO Pizzakoerier in levensgevaar bij ongeval in Oostende

De pizzajongen had net pizza's geleverd in de Klokhofstraat, een zijstraat van de Zandvoordestraat. Toen hij met zijn brommer terug de Zandvoordestraat wou oprijden liep het fout. De pizzakoerier werd aangetikt door een vrachtwagen en vervolgens gegrepen door een personenwagen die een aanrijding niet meer kon vermijden. De bromfietser werd weg gekatapulteerd en kwam zwaar ten val op straat. Zijn motor kwam meters verder tot stilstand.

Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, en in de ziekenwagen in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is in levensgevaar. Een verkeersdeskundige moet de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. De Zandvoordestraat was lange tijd afgesloten voor alle verkeer. De brokstukken van het ongeval lagen verspreid over zo'n 200 meter.

(DJ - Foto/Video DJ)