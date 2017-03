VIDEO Mogelijk aangestoken brand zet jeugdlokalen op de Barakken in Menen in lichterlaaie

In de Zuidstraat in Menen is deze namiddag een zware uitslaande brand uitgebroken in een voormalige school waar nu jeugd- en repetitielokalen zijn. Getuigen zagen een aantal jongeren weglopen, dus vermoedelijk is het vuur aangestoken.