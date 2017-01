VIDEO Garage met wagen brandt uit in Roeselare

Vrijdagavond omstreeks 22 uur was een man nog een herstelling aan het uitvoeren aan zijn wagen in zijn garage langs de Vijfwegenstraat in Roeselare. De man had daarbij een warmtekanon geplaatst tegen de bittere koude. Plotseling liep het mis toen de benzinetank plots begon te lekken. Zijn wagen vatte vuur en de man had nog juist de tijd om zijn voertuig naar buiten te duwen. De vlammen sloegen wild om zich heen, maar de man bleef ongedeerd. Er volgden enkele ontploffingen door de aanwezigheid van gasflessen waarbij de garage in lichtelaaie stond. Brandweerpost Roeselare van de zone Midwest was snel ter plaatse en moest via enkele nabijgelegen huizen het vuur bestrijden. De uitslaande brand dreigde over te slaan naar de nabijgelegen woning van volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle die juist thuis kwam van een stadsreceptie, maar de spuitgasten slaagden erin om de uitslaande vuurhaard in de kiem te smoren. De wagen werd totaal vernield, net als de garage. Tijdens de bluswerken werd de drukke Vijfwegenstraat voor alle verkeer afgesloten.

(Jos)