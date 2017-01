VIDEO Filmpje toont hoe surfers in nood gered worden in haven van Blankenberge

Een surfer raakte maandagmiddag vast aan het Oosterstaketsel en werd ter hulp gesneld door zijn vader en twee andere surfers. "We waren snel ter plaatse en konden iedereen veilig terug op het droge helpen", zegt Joeri Vermoere van de VBZR.

Vader duikt het water in

Omstreeks 17 uur raakte een surfer in het woelige zeewater in de problemen, voor de kust van Blankenberge. De jongeman dreef af richting de havengeul en raakte vast tussen de pilaren aan het Oosterstaketsel. Een alerte surfer zag alles gebeuren en schoot meteen ter hulp. "Seconden later kwam nog een derde surfer helpen en sprong ook de vader van de jongeman die vast zat in het water. Als enige had hij geen surfpak of aangepaste zwemkledij aan", vertelt Joeri Vermoere. Een patrouille van de lokale politie was als eerste ter plaatse en gooide de vader, die al verschillende keren kopje onder was gegaan, een reddingsvest toe. "Sinds enige tijd ligt in elk van onze combi zo'n reddingsvest", vertelt Philip Denoyette, woordvoerder van de politie. Volgens de zeereddingsdienst maakte die reddingsvest mogelijk het verschil tussen een goede en slechte afloop.

Luttele ogenblikken later arriveerden twee reddingsboten van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst. "In een tijdsspanne van amper 30 seconden konden we de vier personen veilig aan boord hijsen en de eerste zorgen toedienen", aldus Joeri Vermoere. Vader en zoon werden voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake.

(MM - Foto/Video VBZR)