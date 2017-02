VIDEO Brugse basejumper stort 40 meter naar beneden

De Brugse basejumper die vorig weekend neerstortte is terug in het land en blij dat hij de feiten kan navertellen. Twee gebroken enkels, twee hielbreuken, twee tanden kwijt, een gebroken rug, een klaplong ... Het lijstje verwondingen van Bruggeling Rabih is eindeloos.

De 39-jarige basejumper stortte vorige zondag neer na een sprong van amper 40 meter hoog. "Ik schat dat ik aan een snelheid van 120 kilometer per uur tegen de grond viel", vertelt Rabih vanop zijn ziekbed. "Het is een mirakel dat ik nog leef. Zelfs de dokters begrijpen het niet", vertelt de man met een kleine glimlach.

"Twee jaar geleden lukte het me wel om dezelfde sprong tot een goede einde te brengen. Deze keer was mijn parachute niet afgestemd om te springen van dergelijke hoogte. Ik heb echt 'schweinegeluk' gehad."

Volledig herstel

De komende maanden staan volledig in het teken van zijn herstel. "Normaal zal ik volledig herstellen. Al zal het nog een hele tijd duren. Ik ben vooral dankbaar dat ik het nog kan navertellen", aldus Rabih. "Ik kan mijn kinderen, vrienden en familie niet genoeg bedanken voor hun steun. De bijna fatale sprong is dan ook mijn laatste geweest. Met pijn in het hart ga ik op zoek naar een andere uitdaging."

(MM/video MM)