VIDEO Bruggeling komt met de schrik vrij nadat e-sigaret ontploft in broekzak

Het zijn hallucinante beelden die zich maandagmiddag afspeelden op het werk van de Bruggeling. Omdat de man een regelmatige gebruiker is van de e-sigaret, is het een groot geluk dat de batterij niet ontplofte tijdens het roken zelf. De steekvlam die de ontploffing met zich meebracht was duidelijk te zien, maar toch bleef de man ongedeerd. De sigaret vloog na de ontploffing meters ver weg en bleef nog enkele seconden branden. "We weten dat papa heel veel geluk heeft gehad", getuigt zijn dochter. "Maar stoppen met het gebruik van de e-sigaret? Neen, dat gaat hij niet doen."

(MM)