VIDEO Bestelwagen brandt uit, vuur slaat over op restaurant in Kortrijk

In de Brugsesteenweg vatte een geparkeerde bestelwagen dinsdagavond vuur en de brand sloeg over op het nabijgelegen restaurant 'Bon Appetit', het vroegere 'Jachthuis'. Aanvankelijk werd gedacht dat er gasbranders in de bestelwagen zaten en dat het vuur daardoor overgeslagen is, maar dat klopt niet. Er zat enkel lasapparatuur in de bestelwagen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het restaurant was op het moment van de feiten gesloten. De omgeving werd afgesloten voor alle verkeer.

