Victorlaan tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort afgesloten door zwaar ongeval

Een auto die uit de Verliefdendreef kwam, een zijstraatje dat toegang geeft tot de achterkant van het zorgcentrum, werd aangereden door een wagen die richting Nieuwpoort reed. Door de klap kwamen beide voertuigen in de gracht terecht. Het voertuig dat richting Nieuwpoort reed, kwam op zijn dak terecht.

Twee ziekenwagens, de MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne en de brandweer van Koksijde-Oostduinkerke werden ter plaatse gestuurd. Twee inzittenden zaten een tijdlang gekneld en werden door de brandweer bevrijd. Ze werden samen met de bestuurder van de wagen, die uit het zijstraatje kwam, naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is niet het eerste ongeval dat zich op deze plaats voordoet. Door het ongeval was de Victorlaan langs beide kanten een tijdlang afgesloten.

(JT - Foto's JT)

Krant van West-Vlaanderen verzamelt alle kersverse provinciegenootjes in de babyspecial KW beebee 2016.



Trotse ouder of grootouder geworden in 2016?

Stuur hier een foto van je kapoen naar Krant van West-Vlaanderen, want jouw baby in de krant, da’s plezant!