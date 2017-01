Verlamd in rolstoel, maar niet kwaad op man die dronken en aan 160 km/u op hem inreed

Jean Dragonetti (74) reed dinsdag in een rolstoel de Brugse politierechtbank binnen. De man uit Bornem is door een ongeval langs de E40 in Jabbeke verlamd. Een 25-jarige man uit Ichtegem knalde in januari vorig jaar met een Audi aan 160 kilometer per uur op zijn wagen. De jongeman had teveel gedronken en viel in slaap. Hij werd bovendien eerder al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar kwaad is Jean niet. "Dat kost energie. En die energie heb ik nodig voor mijn herstel", zegt hij moedig.

