Twintiger uit Pittem die fietser aanreed, krijgt zware boete en rijverbod voor vluchtmisdrijf

Het ongeval gebeurde op 19 juli in de Egemstraat in Pittem. Zowel de dader als het slachtoffer kwamen van Zotte Maandag in het centrum van Pittem. X.L. (28) uit Pittem reed er met zijn wagen de 21-jarige fietser aan. De jongeman belandde in de gracht en raakte daarbij lichtgewond. Zijn fiets was klaar voor de schroothoop door de klap.

X.L. pleegde vluchtmisdrijf. Naar eigen zeggen omdat hij in paniek was, maar hij verklaarde ook dat hij teveel had gedronken. Twee dagen later ging hij zichzelf toch nog bij de politie aangeven.

Dinsdagmorgen verscheen hij voor de Brugse politierechter. Die kon maar weinig begrip voor zijn actie opbrengen. "Je rijdt iemand met zijn fiets in de gracht en laat die mens aan zijn lot over", klonk het. "Om de zoveel tijd staat het land in rep en roer door zo'n zaken." X.L. drukte zijn spijt uit en vroeg om een milde straf. "Hij woont nu alleen en werkt. Enkele weken na het ongeval verloor hij zijn broer in het verkeer. Ik vraag u dan ook om rekening te houden met de omstandigheden", zei zijn advocaat.

De rechter veroordeelde de twintiger tot een boete van 2.700 euro en een rijverbod van drie maanden en vijftien dagen. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor theoretische, praktische en psychologische proeven.

