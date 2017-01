Twintiger uit Egem deels vrijgesproken na verwarrende verklaring vlak na dodelijk ongeval vriend

Een 24-jarige man uit Egem is in de Brugse politierechtbank deels vrijgesproken nadat hij eerder zelf aan de politie verklaarde 120 kilometer per uur te hebben gereden op een plaats waar 70 is toegelaten. Opvallend: L.D. (24) deed die verklaring net nadat hij een goede vriend ter plaatse zag sterven tijdens een verkeersongeval.