Twee doden bij ongevallen na dubbele carjacking in Harelbeke

De carjacker zou zelf in een ongeval betrokken zijn geweest, waarna hij de auto carjackte van een koppel dat te hulp kwam. Op een kruispunt met de Deerlijksesteenweg verloor de carjacker echter de controle over het stuur. De wagen crashte tegen een verkeerslicht. De man van het koppel, dat nog mee in de wagen zat, zou daarbij overleden zijn.

De carjacker stapte uit het wrak en ging aan de haal met een andere wagen, die hulp kwam bieden. Daarmee belandde hij onder een geparkeerde vrachtwagen. Bij dat ongeval zou de carjacker zelf omgekomen zijn. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, communiceert voorlopig niet in het belang van het onderzoek. Er zijn nog enkele deskundigen aan het werk.