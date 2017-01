Trucker uit Wingene vraagt vrijspraak voor dodelijk ongeval met motorrijder

Een 49-jarige vrachtwagenchauffeur uit Wingene vraagt de vrijspraak voor een ongeval waarbij Costa Cannidis (54) om het leven kwam. De motorrijder uit Roeselare belandde met zijn Harley Davidson onder de wielen van de truck en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn familie vraagt nu ruim 10.000 euro morele schadevergoeding. "Het ongeval was onvermijdbaar voor mijn cliënt. Hij is dan ook niet verantwoordelijk voor de dood van de motorrijder", zegt de advocaat van de trucker.

