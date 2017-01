Strand van Bredene gesloten na storm Dieter

"Op sommige plaatsen zijn de kliffen wel tussen de twee en de drie meter hoog", zegt burgemeester Steve Vandenberghe. "We hebben uit voorzorg alle strandposten gesloten, er is geen enkele toegang mogelijk tot het strand. We raden iedereen dan ook echt af om zich naar het strand te begeven. Maandag nemen we contact op met de overheid, zij gaan langs de volledige kust de schade opmeten. Het strand zal moeten opgespoten worden zodat we het strand terug kunnen openstellen. Tot dan blijft het strand zeker gesloten."

(JRO)