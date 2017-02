Straf met uitstel voor Pool die vluchtte na ongeval met fietser in Passendale

De man moet dus niet langer in de cel zitten en zal binnenkort vrijgelaten worden. Zijn vriendin, die naast hem zat maar niet opdaagde voor het proces, krijgt bij verstek tien maanden celstraf met uitstel. Twee inzittenden van de auto kregen eveneens tien maanden celstraf. Over een schadevergoeding voor het slachtoffer wordt op 16 maart beslist.

Het ongeval dateert van 4 september 2016. Slachtoffer Arne Mende reed toen om 3.30 uur 's nachts met zijn fiets naar huis in Dikkebus. De jongeman kwam van de Nacht van de Rodenbach, een organisatie van de KLJ, in Passendale en was nog maar net vertrokken toen hij in de 's Graventafelstraat achteraan aangereden werd door de bestelwagen van Robert P. (39). De Poolse bestuurder, werknemer van een groentenbedrijf uit de buurt, kwam van dezelfde fuif en had teveel gedronken, net als zijn vriendin Magda G. (29) die naast hem zat. De twee passagiers, landgenoten Grzegorz G. (40) en Karolina D. (20) vroegen hem nog om te stoppen maar Robert P. scheurde weg. Langs de snelweg zette hij zijn passagiers uit de auto en vluchtte met zijn vriendin naar zijn thuisland. Na intensief speurwerk en een anonieme tip kon de politie hem daar twaalf dagen later oppakken. De man zat samen met zijn vriendin in een camping aan een meertje vlakbij de grens met Oekraïne.

Volgens de rechtbank moet de aanrijder geweten hebben dat het slachtoffer er erg aan toe was, onder meer omdat de voorruit van zijn bestelwagen na de aanrijding helemaal verbrijzeld was. Bovendien hadden zijn vrienden hem meteen na de aanrijding gezegd dat hij een fietser had aangereden. "In plaats van de hulpdiensten te bellen en zich over het slachtoffer te onfermen, nam hij de vlucht", aldus de rechter. Ook de passagiers kregen een sneer van de rechter. "Na de aanrijding stapten ze uit, keken ze naar de schade en stapten ze weer in. Geen van hen bekommerde zich over het slachtoffer of belde later op de avond nog naar de hulpdiensten", motiveerde de rechter.

(LK)