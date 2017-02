Wie donderdagavond of vrijdagmorgen in de Willem Van Loolaan in Lo passeerde, zal ongetwijfeld vreemd hebben opgekeken bij het zien van het gele werftoilet op het voetpad. Het toilet stond bij een bouwwerf in de straat, maar de hevige wind verplaatste het zo'n 50 meter verder, tot pal voor een garagepoort. Gelukkig belandde het gele gevaarte niet op straat. In de loop van vrijdag kwam de firma het toilet ophalen.

(KVCL)