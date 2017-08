Storing treinverkeer tussen Kortrijk en Menen voorbij

Maandagmiddag was er een tijdlang geen treinverkeer tussen Kortrijk en Menen. Aanleiding was een aanrijding tussen een trein en een persoon ter hoogte van een overweg in de Groenestraat in Menen. Dat meldt de woordvoerder van infrastructuurbeheerder Infrabel.