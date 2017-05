Slachtoffer (14) getuigt na vluchtmisdrijf: "Hij moet het zeker gevoeld hebben"

Zoals zovelen trok Branco Van Coile (14) zaterdag richting het Klein Strand in Jabbeke om wat tijd te spenderen met zijn vrienden in het zonnetje. "Ik moest vroeg thuis zijn omdat ik me nog moest klaarmaken voor een feest en daarom vertrok ik om 14.30 uur al met mijn fiets richting ons huis in de Koornblomme", zegt hij. Toen hij de grote parking afreed die uitgeeft op de Varsenareweg en zich richting centrum wou begeven, werd hij aangereden door een terreinwagen. "Ik reed op het fietspad en opeens kwam een auto erg dichtbij. Ik probeerde nog het voetpad op te rijden, maar dat lukte me niet meer."

De chauffeur van de terreinwagen sneed de jongen de pas af, waardoor de achterkant van de wagen het voorwiel van zijn fiets raakte en hij zwaar ten val kwam. "Ik viel op mijn zij en stootte mijn hoofd en was te aangedaan om de nummerplaat te zien", zegt hij. "Wel kan ik me nog goed herinneren dat het om een terreinwagen ging met een opvallend blinkende zwarte carrosserie en verdonkerde ruiten." Toen zijn vader Mike ter plaatse kwam, belden ze meteen de politie en zakten ze nadien af naar de spoedgevallen. De jongen liep zware kneuzingen op aan de elleboog en de ribbenkast en omdat hij zich quasi niet kan bewegen, moet hij ook een week thuisblijven van school.

Schooluitstap

Het ongeval heeft ook nog andere complicaties. "Binnen twee weken vertrekken we met de klas een week op uitstap en het was de bedoeling dat iedereen zijn fiets meenam om daar enkele tochtjes te doen." Omdat de fiets zwaar beschadigd is en momenteel niet mag hersteld worden vanwege de verzekering komt die schooltrip dus in het gedrang. "We hopen dan ook dat de dader zich nog aangeeft, zodat we alles in orde kunnen brengen met de verzekering en hij alsnog mee kan op reis", zegt vader Mike. "Gezien de klap moet de bestuurder dit zeker gevoeld hebben. Ik kan begrijpen dat je dan schrikt, maar dat je dan niet stopt, daar krijg ik kop noch staart aan. Zeker als het om een kind gaat." De ouders vragen eventuele getuigen zich tot de politie te wenden.

