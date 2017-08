SK Nieuwkerke verliest tweede speler in anderhalf jaar tijd: kapitein sterft bij ongeval

De 27-jarige Joeri Merveillie uit Wijtschate geraakte met zijn Opel Corsa van de weg en belandde in een nabijgelegen maïsveld. De man werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. De hulpdiensten moesten hem vanonder het autowrak halen. De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. Het parket stelde een deskundige aan. Door het ongeval was de Komenstraat een drietal uur volledig afgesloten voor het verkeer.

Zwangere vriendin

Joeri Merveillie is kapitein bij voetbalclub SK Nieuwkerke en kwam donderdagavond van een oefenmatch met zijn ploeg tegen Jespo Komen-Waasten. Dat bevestigt voorzitter Christophe Croquette van SK Nieuwkerke. Joeri reed zelf met zijn Opel Corsa naar huis, in diezelfde Komenstraat. Zijn zwangere vriendin Elisa reed in een andere wagen achter hem. Toen de vrouw thuiskwam en merkte dat haar vriend er nog niet was, sloeg ze alarm. Meteen werd met alle macht naar Joeri gezocht, waarna zijn voertuig op 500 meter van zijn woning in een maïsveld gevonden werd. Voor de jongeman kon toen al geen hulp meer baten.

Spelers komen samen

"Het ongeval is gebeurd in de laatste bocht die Joeri moest nemen voor hij thuis zou zijn. Onwezenlijk", zegt voorzitter Christophe Croquette. De spelers van de eerste ploeg van SK Nieuwkerke komen vanavond samen in de kantine van de club om het verlies te verwerken en te beslissen of de bekermatch van dit weekend zal doorgaan. "Het is al de vierde klap in relatief korte tijd die we als club te verwerken krijgen. Eerst voorzitter Alain Covemaeker die in 2015 overleed, dan keeper Joeffrey Thune die in februari 2016 overleed bij een gelijkaardig ongeval, dan erevoorzitter Roland Desomer die overleed en nu onze kapitein en sterkhouder Joeri. Het is genoeg geweest, het mag nu echt wel eens gaan stoppen", zegt voorzitter Croquette. Wanneer de uitvaart van Joeri Merveillie plaatsvindt, is nog niet bekend.

(BFR/KPL/LK)