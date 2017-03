Scheidsrechter reanimeert speler van VV Aartrijke die hartstilstand krijgt op het veld

Een scheidsrechter die onder luid applaus het voetbalveld afstapt. Het gebeurt niet vaak, maar gistermiddag in Zerkegem was het meer dan verdiend. Toen Dries Termote, een 27-jarige speler van vierdeprovincialer VV Aartrijke op het veld een hartstilstand kreeg, ontfermde scheidsrechter Kristof Declercq (30) uit Ieper zich onmiddellijk over de twintiger en startte hij met de reanimatie. "Ik voel me rot om wat ik gezien heb, maar ben wel blij dat die jongen het normaal zal halen", zegt hij.

Veertig minuten was de wedstrijd in vierde provinciale tussen VKSO Zerkegem en VV Aartrijke gistermiddag bezig. Tot plots een 27-jarige speler van die laatste ploeg neerviel. Al snel bleek dat de situatie meer dan ernstig was; de jongeman had een hartstilstand gekregen. "Het was benauwelijk om te zien", zegt één van de spelers. "Hij lag plots zomaar op het gras. Zijn benen schokten. Iedereen was onmiddellijk enorm aangeslagen."

Kunstmatige coma

Het was de scheidsrechter die het hoofd koel hield en onmiddellijk met de reanimatie begon. De keeper en een moeder van een speler assisteerden hem. Dankzij een EHBO-cursus van zo'n acht uren wist de scheidsrechter perfect wat hij moest doen. "Maar het is zeker ook dankzij die andere mensen dat die jongen het zal halen", zegt hij.

De hulpdiensten waren ondertussen ook verwittigd en snelden allemaal naar het voetbalveld in Zerkegem. Dries werd uiteindelijk met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Daar wordt hij momenteel in een kunstmatige coma gehouden. "De scheidsrechter heeft zijn leven gered", zegt Martin Goethals, voorzitter van de club. "Ik sta er op om hem nog een bedanking te sturen. De spoedarts die met de helikopter mee was zei ook dat zijn optreden cruciaal was geweest. Volgens hem telt in zulke gevallen elke seconde."

"Nood aan goed gesprek"

Kristof Declercq is vooral blij dat het uiteindelijk goed lijkt af te lopen. Maar hij moet zelf ook wel nog bekomen. "De voetbalbond zal iemand van hun mental team sturen. Ik kan een goed gesprek op dit moment echt wel gebruiken."

(TLG)