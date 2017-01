Regen niet voorspeld: spiegelglad in De Westhoek

Vannacht viel er wat neerslag en die vroor onmiddellijk aan. Veel kleine wegen, maar ook hoofdwegen zoals de N8 tussen Veurne en Ieper, lagen er spiegelglad bij. Er gebeurden dan ook tal van ongevallen met vooral blikschade. Langs De N8, ter hoogte van Beauvoorde, gleed een wagen van de weg en kwam in de gracht terecht. Ook langs de Lindestraat in Alveringem gleden drie wagens in de gracht.

Eén wagen kwam op zijn dak terecht en liep daarbij ernstige schade op. Ook in Oostduinkerke en Lo-Reninge deden zich nog enkele ongevallen voor, waarvan de meeste met blikschade. Ondertussen zijn de strooidiensten overal uitgerukt. De temperatuur stijgt slechts langzaam. Rond 9.30 uur wees de thermometer nog -2 graden aan.

Volgens de politie Spoorkin gebeurden er negen ongevallen, waarvan zeker één met lichamelijk letsel. De politie Spoorkin moest versterking inroepen van de zone Polder om de vaststellingen te doen.

(JT - Foto's JT)