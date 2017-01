Reeks ongevallen door gladheid in Zuid-West-Vlaanderen

De agenten van PZ Midow had alvast de handen vol. Donderdagochtend kreeg de zone af te rekenen met negen ongevallen ten gevolge van de gladheid. Er was een slippertje in Oostrozebeke, twee in Dentergem en in Meulebeke en zelfs vier ongevallen in Ingelmunster. In de Markegemstraat in Meulebeke kwam een fietser ten val op het gladde wegdek.

In Moorslede raakte een vrouw gewond nadat haar wagen over de kop ging. In Rollegem, bij Kortrijk, kwam een vrachtwagen met slachtvarkens in de gracht terecht. Enkele dieren overleden, maar het merendeel van de 211 varkens kwam er met de schrik vanaf. De varkens werden uit de vrachtwagen gelaten, op een stuk veld langs de gracht.

Twee combi's en een anoniem dienstvoertuig van de politiezone Riho zijn donderdagochtend geslipt door de gladde wegen in Roeselare. "Ze waren net vertrokken voor een diefstal op heterdaad", zegt commissaris Carl Vyncke. Niemand raakte gewond, er was enkel blikschade. De drie politievoertuigen waren net vertrokken vanop het politiegebouw in het Accent Business Park (ABP) in de Kwadestraat, toen het mis ging. Slechts 150 meter van het hoofdkwartier, nog aan het bedrijventerrein zelf, raakten de drie voertuigen van de weg af.