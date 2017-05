Politie zoekt getuigen van aanrijding op Albert I Laan

Woensdag reed een grijze wagen, vermoedelijk een Mercedes, BMW of Toyota, omstreeks 15.45 uur twee fietsers aan op de Albert-I Laan in Oostduinkerke, net voor de lichten. Eén fietser raakte lichtgewond aan zijn knie en elleboog, de andere fietser werd zwaargewond met onder andere kwetsuren in het gezicht overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf via de Paardevissersweg. Het voertuig kwam uit de richting van Nieuwpoort. Getuigen zagen dat het voertuig rechts achteraan beschadigd raakte.

De politie roept op contact op te nemen via het nummer 058 533 000 als ze iets gezien hebben of een voertuig met dergelijke schade opmerken.

(EDK)