Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden van fietser in Zeebrugge

Het was een groep andere fietsers die R.D., geboren in het jaar 1967, zwaargewond zag liggen en meteen alarm sloeg. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten de man over naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Gezien de vreemde omstandigheden lieten politie en parket het jaagpad de voorbije nacht nog enkele uren afsluiten voor verder onderzoek. Over de omstandigheden liggen alle pistes nog open. Volgens Het Laatste Nieuws vertoonde de man schotwonden. Andere bronnen nemen de mogelijkheid dan weer in overweging als zou de man elders zijn aangevallen en vervolgens naar het jaagpad verplaatst, waar hij werd achtergelaten.

Er zal vandaag een autopsie uitgevoerd worden om meer duidelijkheid te krijgen.

(FJA / Foto JVM)