Pier van Blankenberge komt niet ongeschonden uit storm

"Al is er zeker geen structureel probleem", sust schepen van openbare gebouwen Bjorn Prasse (Open VLD)

Om menselijk leed te vermijden werd de Pier volledig afgesloten. Concessionaris Francis Vandendorpe sprak donderdag nog van D-day voor het beschermde monument, maar de grote ellende op de Pier bleef wel uit. "Enkele houten planken vlogen weg door de kracht van de golven.

Ook bij een eerdere storm van enkele jaren geleden gebeurde dat. We werken aan een permanente oplossing voor dat probleem. Er is reeds een dossier ingediend bij de Vlaamse Overheid", vertelt schepen van openbare gebouwen Bjorn Prasse (Open VLD). "In de benedenverdieping liep wat water binnen, maar de pompen waren krachtig genoeg om dat op te lossen. Ik snap de bezorgdheid van onze concessionaris, maar er is echt geen sprake van een structureel probleem." Volgens Prasse waren de genomen veiligheidsmaatregelen geen overdreven luxe. "Bij dergelijke omstandigheden lopen de mensen effectief wel een risico, ook aan de Pier. Het is beter om te voorkomen dan achteraf op de blaren te moeten zitten." De schade aan de Pier wordt zo snel mogelijk hersteld.

(MM)