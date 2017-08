Onbekenden hadden papier en reclamefolders in de brievenbussen in brand gestoken. De schade bleef beperkt tot de inkomhal, maar is aanzienlijk. Wat verderop, op de hoek van de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Vrijhavenstraat werd ook in een tweede appartement brand gesticht. Ook hier werd papier in brand gestoken in de inkomhal. Niemand raakte gewond.

In één van de appartementsgebouwen moest de bewoners wel een tijd uit hun woonst geëvacueerd worden.

(DJ / foto DJ)