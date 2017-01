De brandweer van Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort kwam ter plaatse. Bij het betreden van het gebouw bleek dat er nog een rookmachine aanstond die rook verspreidde in het café. Van brand was er gelukkig helemaal geen sprake. Hoe de machine plots de rook kon verspreidden is niet bekend, volgens de brandweer. De interventie was dan ook vlug afgelopen. De rook van deze machines is onschuldig.

