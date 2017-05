De vrouw belande met haar wagen in het struikgewas en zat gekneld in haar voertuig. Ze werd Door de brandweer van Brugge bevrijd en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Doornstraat was in 1 richting afgesloten voor het verkeer met de nodige verkeersopstoppingen tot gevolg.

(JVM)