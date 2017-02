Onbekende steekt tot twee keer toe houtstapel achter villa in brand in Varsenare

Donderdag 2 februari, omstreeks 20.30 uur. De houtstapel achteraan een grote villa op de grens tussen Sint-Andries en Varsenare vat vuur. Maandag 6 februari, omstreeks 19.30 uur. Dezelfde houtstapel staat in lichterlaaie. Opnieuw is er sprake van brandstichting. "De eerste keer werd er allerhande materiaal in de stapel hout gestoken om het vuur te versnellen", zegt bewoner Christof De Backere. "Het was dan ook onmiddellijk duidelijk dat er sprake was van brandstichting. En ook de tweede keer moesten we niet twijfelen."

De villa van het gezin ligt langs de Beisbroekdreef, maar loopt door tot in de Mariënhovedreef. Het is in die laatste straat dat de houtstapel gelegen is. Op een dertigtal meter van de villa zelf verwijderd. Gevaar voor het huis zelf is er dan ook nooit geweest, maar voor het gezin zijn de twee feiten alles behalve aangenaam.

Onderzoek gestart

Vorige week donderdag bleef de tussenkomst van de brandweer beperkt. Een toevallige passant had de meeste vlammen met het brandblusapparaat van zijn wagen kunnen blussen. Ook maandagavond werd het vuur door toevallige voorbijgangers opgemerkt. Maar het eigenhandig blussen bleek onmogelijk. De stapel stond echt in lichterlaaie. De brandweer van Brugge haastte zich ter plaatse. De pompiers kregen de vlammen snel onder controle.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart naar de dubbele brandstichting. "Wij kunnen bevestigen dat daar twee keer op korte tijd sprake was van opzettelijke brandstichting", aldus de woordvoerder van de Brugse politie. "Wij zijn een onderzoek gestart naar de dader." Vlakbij de doodlopende straat waar het vuur startte, ligt een school. Maar het is helemaal nog niet duidelijk of één van de leerlingen iets met de feiten te maken heeft. Op de school zelf weet men alvast van niets.

Niets persoonlijk

Bij het gezin De Backere hebben ze er geen idee van wie het op hen gemunt heeft. "Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat dit persoonlijk is", zegt Christof. "Wij hebben echt met niemand problemen, dus ik kan me niet voorstellen dat iemand ons op deze manier zou willen viseren. Maar het is een feit dat het niet leuk is om zoiets mee te maken."

(TLG - Foto TLG)