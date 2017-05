Nieuwbouwappartement ingestort in Ingelmunster, één arbeider levensgevaarlijk gewond

Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk, maar een deel van een plafond van het appartement kwam naar beneden en dit net op het moment dat een arbeider daar met een kraan aan het werken was. De man werd bedolven onder het puin en kreeg een betonplaat van drieduizend kilogram op zich. De hulpdiensten werden in eerste instantie opgeroepen naar de Mandelstraat in Ingelmunster, terwijl het de Handelsstraat was. Uiteindelijk waren ze toch snel ter plaatse en het slachtoffer kon snel gelokaliseerd worden. Volgens de meest recente informatie werd de arbeider met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

(PADI)