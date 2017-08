Negen personen naar ziekenhuis in Oostende na reddingsactie in zee

Een persoon was er in het water in problemen geraakt aan een golfbreker, ter hoogte van de Royal Palace in Mariakerke. Toen enkele familieleden ter hulp schoten, kwamen ook zij in de problemen in het water. "Het incident gebeurde iets voor 18.30 uur, net voor het einde van de reddingsdienst, maar wel in een onbewaakte zone. Redders van surfclub Inside/Outside die er het dichtste bij waren, snelden meteen ter plaatse om hulp te bieden. Ze kregen bijstaand van onze strandreddingsdienst die ook ter plaatse kwam", zegt hoofdredder Jonathan Devos. Samen slaagden ze erin om de drenkelingen op het droge te helpen. Dat ging niet zonder slag of stoot. In totaal moesten negen mensen naar het ziekenhuis. Vijf toeristen, waarvan het jongste slachtoffer acht jaar was, en vier redders. Ze werden verspreid over het AZ Sint-Janziekenhuis campus Serruys en het AZ Damiaanziekenhuis. De verwondingen zouden meevallen. Enkele redders liepen schaaf- en snijwonden op aan armen en benen door de reddingsactie aan de golfbreker.

(DJ)