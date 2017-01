Nachtelijk ongeval langs de Brugsesteenweg in Kuurne

Op de Brugsesteenweg gebeurde zaterdagmorgen rond 3.30 uur een zwaar verkeersongeval waarbij drie voertuigen betrokken waren. Het ongeval gebeurde toen een Fiat 500 en een Toyota Yaris in nog onduidelijke omstandigheden met elkaar in botsing kwamen. Door de klap werd de Toyota weggeslingerd, waardoor deze tegen de achterkant van een geparkeerde bestelwagen terechtkwam. Na het ongeval werd zeker één van beide bestuurders naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de rijweg een tijdlang volledig versperd, agenten van politiezone Vlas leidden tijdens de takelwerkzaamheden het verkeer in goede banen.

(NDZ)