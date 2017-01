Op de Pathoekeweg ter hoogte van de Kolvestraat in Brugge gebeurde woensdag even na 9 uur een bijzonder zwaar ongeval. Een motorrijder reed er tegen een personenwagen. De klap was enorm. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de motorrijder de eerste zorgen toe. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

(JVM - Foto JVM)