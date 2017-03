Bij een ongeval in Otegem is vrijdagavond een 32-jarige motorrijder overleden, nadat hij in aanrijding kwam met een voertuig. Dat bevestigt commissaris Michaël Vandenheede van politiezone Mira. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.30 uur. Op het kruispunt van de Zwevegemstraat met de Kasteeldreef botste de motard met een auto. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de man overleed ter plaatse.

