Moeder verongelukte kleuter (6) kapot van verdriet: "Dit is zo onwezenlijk"

"Yamen was nog aan het oversteken toen de vrachtwagenchauffeur vertrok. Natuurlijk ben ik heel boos op die man." De mama van de verongelukte Yamen snapt nog steeds niet goed hoe het ongeval kon gebeuren. Ze was met haar zoontje en jongste dochter (2,5) op weg naar school toen langs de Gistelse Steenweg in Brugge het onwaarschijnlijke gebeurde. Als laatste van een groep stak Yamen de straat over, toen een Nederlandse truckchauffeur het kindje aanreed. Enkele uren later bezweek het Syrisch jongetje aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

"Te pijnlijk"

De familie is nog maar vijf maanden in België en was volop bezig zich te integreren. "Yamen was zo gelukkig op school. Hij was een opgewekt jongetje en altijd vrolijk. Het is onwezenlijk dat hij er niet meer is", getuigt de mama. Zij zag het ongeval gebeuren en is nog steeds in shock. "Ik durf en wil voorlopig niet meer passeren aan die plaats. Het is te pijnlijk", vertelt Hanan, die vorig jaar pas haar echtgenoot verloor. Het verlies van Yamen is, drie jaar na hun vlucht uit Syrië, opnieuw een zware slag. Naar de toekomst kijken durft het gezin nog niet.

