Menense jeugd houdt inzameling nadat brand jeugdlokalen verwoestte

Duplo, Lego, Playmobil, Clickx, K'nex, gezelschapsspelletjes, een kinderwerkbank, speelwerkmateriaal, rolschaatsen, kinderfietsjes, tennisballen, tennisrackets, badmintonrackets, badmintonpluimpjes, witte doeken, verkleedkledij, poppenmateriaal, autootjes, een automat, strips, een TV, een autogarage, een tafelvoetbal, speelgoeddiertjes, speelkaarten, keukengerief, messen, vorken, soeplepels, koffielepels, knikkers, kegels, kerstlichtjes, winkeltjes, speelkassa's en jutezakken zijn welkom op de jeugddienst in CC De Steiger aan de Waalvest 1, ingang 3 aan de achterkant.

De verantwoordelijken van de jeugddienst vragen wel uitdrukkelijk om alleen materiaal in uitstekende staat te schenken. Knutselgerief en puzzels hebben ze niet nodig. De brand vernielde de hele site in de Zuidstraat en ook al het werkmateriaal van D'n Molshoop ging daarbij in vlammen op. Wie nog bijkomende vragen heeft, kan de jeugddienst contacteren via mail: jeugddienst@menen.be.

(MPM/Foto a-NV)