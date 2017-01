Man knielt bij testen voor gaskachel en krijgt na explosie glazen tussenwand in zijn gezicht

Het drama deed zich maandag kort na de middag voor in de Nieuwstraat in Oudenburg. Een man van 30 uit Oostende probeerde de gaskachel op het eerste verdiep te testen en zat daarbij op zijn knieën met zijn hoofd voor de kachel. Hij manipuleerde de knoppen onderaan de kachel. Plots ontstond er een explosie in de gaskachel, waarbij de glazen tussenwand in stukken uiteen vloog. De onfortuinlijke man werd daarbij vol in zijn gezicht geraakt. Het slachtoffer werd gewond afgevoerd naar het AZ Damiaan in Oostende.

Zijn toestand is niet kritiek. De Nieuwstraat werd een tijdje afgesloten. De brandweer kwam ook ter plaatse.

(FJA)