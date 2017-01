Man kan brandende wagen nog net op tijd parkeren in Torhout

Donderdagavond om 20.30 uur reed een 39-jarige Oostendenaar langs de Noorlaan in Torhout toen hij plots opmerkte dat hij niet meer goed kon sturen met zijn wagen. Kort daarna kwam er ook rook vanonder zijn motorkap. Hij kon de wagen nog parkeren en een aantal zaken uit de wagen halen. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle. De politiezone Kouter kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.

