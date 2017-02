In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde er om 1 uur een verkeersongeval aan de N58 in Rekkem ter hoogte van de oprit van de E17. Het parket meldt dat een bestuurder van een Harley Davidson bewusteloos raakte. Een deskundige kwam ter plaatse. De toestand van het slachtoffer, een 38-jarige man uit Tourcoing, is levensbedreigend.

(MF)