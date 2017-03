"Lessen getrokken uit ramp met Herald of Free Enterprise"

"Jaarlijks gebeuren er 60 tot 70 incidenten op onze Noordzee", opent Decaluwé. "Een ramp op zee is heel specifiek en moeilijk beheersbaar. Maar er zijn lessen getrokken uit het verleden en de noodplanning is aangepast aan de huidige situatie op zee. Maar we moeten constant blijven voorbereiden."

Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) gaf een overzicht van wat er zoal misging op die donkere vrijdagavond in 1987. "Zo waren de radars toen nog niet zo goed, wat het lokaliseren bemoeilijkte. Ook een noodplan was nagenoeg onbestaande. Nu kunnen we schepen vanuit het MRCC beter opvolgen, er is een betere communicatie tussen de SAR-diensten (Search & Rescue), roro-schepen hebben nu zelf een SAR-coördinatieplan,... Ook auto's en vrachtwagens moeten nu verplicht vastgemaakt worden, wat toen niet het geval was en de schotten moeten nu ook binnen de 60 seconden kunnen sluiten. Niet enkel de regelgeving is verstrengd voor de schepen, maar ook wij zijn ontegensprekelijk beter voorbereid dan toen."

Dat zegt ook de FOD Mobiliteit. "In 1988 waren er al veranderingen op vlak van indicatoren, waterlekdetectie, noodverlichting aan boord en camera's voor het overzicht op en rond het schip vanop de brug. In 1994 kwamen daar een veiligheidshandboek en -plannen bij. Er is een noodplan, er is noodcommunicatie voor de passagiers en de regels worden geregeld aangepast", aldus Van Craeyvelt.

