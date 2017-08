Kruispunt in Kachtem bezaaid met brokstukken

Het incident deed zich even na 14 uur voor. Een tractor met aanhangwagen die de bocht richting Sasbrug nam in de Lodewijk De Raetlaan, verloor er heel wat bouwpuin. Dit kon doordat de klap van de aanhangwagen niet goed afgesloten was. Het kruispunt lag bezaaid met steenbrokken. De politie liet de stadsdiensten met een veegmachine aanrukken en ook de brandweer kwam ter plaatse. Met hulp van de veegmachine kon het wegdek behoorlijk snel terug vrijgemaakt worden. Ook op de Sasbrug zelf lag er steenpuin.

(MI-foto Frank)