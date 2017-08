Kortsluiting richt zware schade aan in Heestert, woning onbewoonbaar

Een kortsluiting in de slaapkamer van een landelijke woning aan de Raaptorfstraat heeft woensdagnamiddag zware schade aangericht, waardoor deze onbewoonbaar is. Luca, de Canadese herdershond van het gezin, zat op dat moment in zijn kennel en kon door de brandweerlui in veiligheid gebracht worden bij de buren even verderop.