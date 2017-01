Kortemarkse belandt met auto in de gracht richting oprit van de E403 in Torhout

De 28-jarige vrouw uit Kortemark ging met haar wagen uit de bocht en belandde in de diepe gracht . Daarbij raakte haar auto ook twee jonge boompjes. Het voertuig was zwaar beschadigd, maar de bestuurster bleef gelukkig ongedeerd. De boompjes werden gerooid.

(AFr)

Krant van West-Vlaanderen verzamelt alle kersverse provinciegenootjes in de babyspecial KW beebee 2016.



Trotse ouder of grootouder geworden in 2016?

Stuur hier een foto van je kapoen naar Krant van West-Vlaanderen, want jouw baby in de krant, da’s plezant!