Koppel uit Aartrijke achtervolgt bromfietser die wagen aanreed

Chrissy Verstichel (29) en haar verloofde Björn Bocher (34) uit Aartrijke zullen hun familiebezoek van afgelopen zondag in Sint-Andries niet VLUG vergeten. Op de terugweg naar Aartrijke reed een roekeloze bromfietser langs de Doornstraat de rode Fiat 500 van Chrissy aan en pleegde vluchtmisdrijf. "Ik reed met mijn wagen voorop en mijn vriend kwam achter met de zijne", doet Chrissy het verhaal. "Ik was die bromfietser al bijna voorbij toen hij plots linksaf sloeg naar de Oude Sint-Annadreef. Hij raakte mijn auto rechts achteraan, maar ging er meteen vandoor."

"Terwijl ik uitstapte om de schade op te meten, zette mijn vriend de achtervolging in. Ik ging hem achterna en samen sloten we de bromfietser in. Hij maakte heel wat misbaar en stak zijn middelvinger omhoog, maar uiteindelijk kon ik hem doen stoppen door mijn auto dwars over de weg te zetten. We stapten uit en spraken hem aan, waarna hij er weer vandoor ging. We achtervolgden hem tot in de Torhoutsesteenweg in Veldegem, maar in de Lepemolenstraat zijn we hem kwijtgespeeld."

Chrissy plaatste een oproep op Facebook om de bromfietser te vinden. "In alle commotie ben ik stomweg vergeten een foto van hem te nemen. Hij droeg een donkere jeansbroek, schoenen van Nike, een donkergroene jas en een blauw-witte helm. Zijn bromfiets was een oud, rood model van het merk Honda. Een gele plaat ontbrak. Hij sprak West-Vlaams en wist zeer goed de weg. Vermoedelijk woont hij ergens in Veldegem." Wie tips heeft, kan Chrissy Verstichel contacteren via Facebook.

